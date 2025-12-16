"Estoy en peligro, mi conservación depende de ti": el mensaje en una botella que reciben empresarios de Mallorca

Peces en el mar balear - MARE

MARE ha impulsado una campaña con la que enviarán a 50 personas relevantes del ámbito empresarial de Mallorca una botella con un mensaje advirtiendo de la fragilidad del mar balear y con la que buscan abrir un diálogo con personas y entidades dispuestas a asumir un compromiso real con la conservación marina.

La acción, según ha señalado MARE en una nota de prensa, utiliza el simbolismo del mensaje dentro de una botella para hacer llegar "una llamada" del mar del archipiélago.

Así, el envío de las botellas es un gesto simbólico para "detener la mirada" y lanzar una pregunta: "¿Qué papel queremos jugar en la conservación de nuestro mar?".

La botella contiene un mensaje firmado por "el mar balear" que habla de la belleza, fragilidad y corresponsabilidad. También incorpora un código QR que conduce a un vídeo en el que se explica el sentido de la acción y el proyecto MARE.

MARE no busca una respuesta inmediata ni una colaboración estándar, sino que el objetivo es abrir un espacio de diálogo con personas y entidades dispuestas a asumir un compromiso real con la conservación marina, y a "convertirse en aliadas de un proyecto que utiliza el poder de la imagen para generar un impacto real y transformador".

"Si conseguimos que este gesto haga detenerse a pensar por un momento a sus destinatarios, el mensaje ya habrá empezado a cumplir su función", han sostenido.

Concretamente, en el mensaje se representa que habla el mar balear en primera persona, advirtiendo de que está en peligro y que su conservación depende del destinatario.