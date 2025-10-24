Estreno multitudinario del documental Navis Romana, sobre el pecio de Ses Fontanelles

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental Navis Romana, coproducido por el Consell de Mallorca, IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi, sobre el pecio de Ses Fontanelles, se ha estrenado este viernes en el CaixaForum de Palma, en el marco del Evolution Mallorca International Film Festival.

Las entradas para la proyección estaban agotadas desde hacía días, lo que demuestra el interés que ha despertado esta producción audiovisual sobre uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en las Baleares. La miniserie documental relata el día a día del proyecto de extracción y conservación del pecio romano de Ses Fontanelles, descubierto en 2019 a pocos metros de la playa de Palma, en un estado de conservación excepcional.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado durante el acto que "Navis Romana es un ejemplo de cómo la ciencia, la cultura y la comunicación audiovisual pueden unir esfuerzos para dar a conocer el patrimonio más oculto, el que permanece bajo el mar desde hace siglos, y hacer partícipe a toda la sociedad". Galmés ha subrayado que el proyecto del pecio de Ses Fontanelles es uno de los más relevantes que impulsa actualmente la institución insular y que "sitúa a Mallorca como un referente internacional en arqueología subacuática".

Por un lado, los directores de la producción, Pere Salom y Antoni Maria Thomàs, han explicado que la miniserie está compuesta por dos episodios de 52 minutos, grabados en Mallorca, Barcelona, Cádiz y Cartagena, y que recogen 15 meses de seguimiento audiovisual del proceso de excavación, la investigación científica y entrevistas con el equipo investigador.

Salom ha añadido que las imágenes subacuáticas y los momentos únicos que muestra la serie permiten vivir de cerca uno de los hallazgos más excepcionales del patrimonio marítimo de las Baleares.

Por otro lado, la representante de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir, ha recordado que el primer episodio de Navis Romana ya está disponible de forma gratuita en la plataforma CaixaForum+, coincidiendo con su estreno en el festival. IB3 también estrenará el documental el próximo 8 de noviembre en horario de máxima audiencia.

Al estreno también han asistido miembros del equipo científico responsable del proyecto y representantes del Evolution Mallorca International Film Festival, entre ellos su gerente, Maria Calafat, quien valoró muy positivamente la presencia de Navis Romana en la competición oficial, "una muestra de la gran calidad de las producciones audiovisuales hechas en las Baleares".