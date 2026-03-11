Estudiantes de cocina de Baleares participan en un taller para reforzar el consumo de productos del mar. - GOIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de cocina del CIFP Juníper Serra de Palma han participado este miércoles en un taller piloto de pesca sostenible y gastronomía en Baleares impulsado por el Govern.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el taller busca acercar a los futuros profesionales de la restauración la realidad del sector pesquero balear y el valor del producto del mar local.

La jornada ha combinado una parte teórica con un taller práctico de cocina y ha reunido a estudiantes, pescadores, profesionales del sector gastronómico y representantes institucionales con el objetivo de fomentar el conocimiento y el consumo de producto pesquero de proximidad.

El taller también ha incluido una sesión práctica a cargo del chef con Estrella Verde Michelin David Rivas, del restaurante Terrae, en la que los estudiantes han trabajado con sargo, un producto del mar balear, y han aprendido técnicas de manipulación, limpieza, fileteado y aprovechamiento del pescado en la cocina.

Durante la sesión teórica, diversos expertos han explicado al alumnado la realidad de la flota pesquera balear, la importancia de la pesca sostenible, el valor de las marcas colectivas del sector pesquero y la trazabilidad del producto. Asimismo, se ha puesto en valor la diversidad y el potencial gastronómico de las especies marinas de Baleares.

Además, el alumnado ha recibido la 'Guía de consumo sostenible de pescado y marisco de Baleares', una herramienta que ofrece información sobre especies locales, temporadas, artes de pesca y recomendaciones para un consumo responsable.

Al curso también ha asistido el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, quien ha destacado la importancia de acercar el producto local a los futuros cocineros para reforzar el sector primario de las islas.

"Cuando la restauración apuesta por el pescado de Baleares, no solo gana en calidad e identidad gastronómica, sino que también contribuye a garantizar la viabilidad económica del sector pesquero", ha concluido.