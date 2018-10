EUIB acusa al Ayuntamiento de Palma de "cruzarse de brazos" ante el sufrimiento de los caballos de las galeras en verano

Publicado 29/06/2018 17:40:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida de Baleares (EUIB) ha acusado este viernes al Ayuntamiento de Palma de "cruzarse de brazos" ante el sufrimiento de los caballos de las galeras de la ciudad en pleno verano.

Según ha informado el partido a través de un comunicado, desde el área animalista tildan de "vergonzoso" que el consistorio palmesano formado por PSOE, MÉS per Palma y Podemos no admitiese la propuesta de EUIB que de manera urgente solicitaba que los caballos de las galeras no circularan entre las 12.00 y las 18.00 horas.

"A pesar de que partidos como MÉS per Palma y Podemos se llenaron la boca en campaña electoral de las promesas que llevarían a cabo durante la legislatura, estas no han visto la luz y lo que es más grave no han atendido las peticiones de los colectivos en defensa de los animales", ha declarado el coordinador del área animalista de EUIB, Guillermo Amengual.

Así, ha insistido en que "es una vergüenza que en una ciudad que se supone amiga de los animales se vea cada día como son explotados los caballos de las galeras y como nadie se digna a ponerle solución".

"Si antes del parón político de verano no se adoptan medidas para evitar que los caballos de las galeras sufran golpes de calor como cada temporada estival, pediremos por escrito la retirada de la declaración de Palma como ciudad amiga de los animales, por no cumplir ni unos mínimos de protección animal", ha advertido Amengual.