EUIB pide la liberación de los "secuestrados" por Israel en el asalto a la Flotilla Global Sumud

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha exigido que se libere a las personas "secuestradas" por Israel durante el asalto a la Flotilla Global Sumud y que se garantice su integridad física y mental.

La formación condena con la "máxima firmeza" el ataque perpetrado por lo "ejercito genocida sionista israelí" contra la flotilla, que se acercaba a las costas de Palestina para llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza que sufre el "ataque genocida" de Israel desde hace ya dos años, según ha explicado EUIB en un comunicado.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha afirmado que la expedición llevaba a cabo un acto de "desobediencia política" al desafiar al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha decidido su "neutralización", aunque ha resaltado que ha venido sufriendo sus ataques casi desde que salió de Barcelona.

EUIB ha mostrado su apoyo a todas las personas que forman parte de la Flotilla Global Sumud, entre los que se encuentran los vecinos de Maó, Santi Oliver, y de Ciutadella, Lluís de Moner, así como las militantes de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, Alejandra Martínez, y la militante propalestina, Reyes Rigo.

"Los genocidas tienen que ser detenidos y puestos a disposición de la Corte Penal Internacional para que se les juzgue por crímenes de guerra, utilizar el hambre como método de guerra, junto con el asesinato de personal médico y periodistas", ha alegado.

Por otro lado, EUIB ha exigido la suspensión del acuerdo de asociación de la UE con Israel, la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas y la imposición de sanciones inmediatas a "los responsables del genocidio", así como el embargo integral de armas a Israel.

Asimismo, han solicitado que no se permita la participación de ningún equipo israelí en cualquier competición deportiva o actividad cultural en el territorio europeo para que "no se utilicen para blanquear el genocidio sionista contra la población gazatí y la represión y humillación de la población de Cisjordania".

EUIB ha hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones y concentraciones que tendrán lugar en todos los pueblos de Baleares en los próximos días en defensa del pueblo palestino y por el fin del genocidio.