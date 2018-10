Evolution! Mallorca International Film Festival distingue a Tobias Lindholm con el Premio Evolutionary 2018

Publicado 30/10/2018 20:32:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Evolution! Mallorca International Film Festival (Emiff) clausura el miércoles su séptima edición, con una ceremonia, a las 21.30 horas, en la Galería Gerhardt Braun de Palma en la que se distinguirá al escritor y director danés Tobias Lindholm con el Premio Evolutionary 2018.

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, Lindholm recogerá el Premio Evolutionary 2018, galardón con el que la dirección del festival reconoce la evolución de un artista al alza, que se ha convertido en un referente en la escena cinematográfica internacional.

Tobias Lindholm dirigió en 2005 el drama 'A War', nominada como Mejor Película de Lengua Extranjera en los 88 Premios Óscar de la Academia (2016) en una edición en la que estatuilla recayó en 'Son of Saul', de László Nemes (Hungría).

En 2011, fue galardonado con el Premio especial Bodil por dos películas 'Submarino' (coguionista) y 'R' (director y escritor), en competencia por el Premio a la Mejor Película danesa de ese año que también ganó esa última cinta.

Colaborador frecuente del director Thomas Vinterberg, con quien escribió los guiones para para 'Submarino' (2010) y 'The Hunt' (2012), Lindholm también es coautor del guión de los 20 primeros episodios de la exitosa serie 'Borgen'.

Con anterioridad, Emiff ha distinguido con el Premio Evolutionary Award a la actriz Ana de Armas, y al actor Pilou Asbaek.

ÚLTIMAS PROYECCIONES

El certamen de cine independiente que se celebra desde el pasado 25 de octubre en la capital balear pone el broche de oro a siete días de proyecciones y actividades con los pases de 'Back for good', el debut en la dirección de la joven promesa del cine alemán Mia Spengler, y de tres cortometrajes narrativos, y una última sesión de su Café con Cine en Rialto Living.

La película de Mia Spengler, que también coescribe el guión con Stefanie Schimitz, cierra el apartado de Largometraje del festival. Estrenado en la Sección Perspektive Deutsches Kino en la última edición de la Berlinale, el film explora en la vida de Angie, una estrella de televisión que se aferra obstinadamente a su carrera decadente.

Para el reparto, Mia Spengler ha contado con Kim Riedle, Juliane Köler y Leonie Wesselow, que estarán presentes en la proyección.

La Sección de Cortometraje narrativo exhibe las tres últimas producciones programadas por el festival: la película danesa 'Silent Nights', un drama romántico dirigido por Aske Bang; 'In To Me See', largometraje de confirmación de la directora, guionista y productora alemana Xenia Pieper y fuera de concurso 'Fay Away', película estadounidense del director Rainer Lipski.

La agenda de siete días de festival también ha contado con un extenso programa de actividades paralelas, que ha reunido a cineastas locales e internacionales en 8 localizaciones de la isla.