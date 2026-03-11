Las excavaciones en Formentera finalizan sin localizar a seis víctimas de la represión franquista

Excavaciones en el cementerio viejo de Sant Francesc. - CAIB

FORMENTERA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el cementerio viejo de Formentera y las prospecciones en el entorno de la Pedrera d'en Coix, en Es Pujols, han terminado sin que haya sido posible localizar a seis víctimas de la represión franquista.

Ambas actuaciones forman parte del V Plan de Fosas impulsado por el Govern, un programa destinado a localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Las excavaciones en el cementerio viejo de Sant Francesc se han llevado a cabo con el objetivo de localizar los restos de Josep Tur Planells, conocido como 'en Pep de na Damiana', asesinado en 1937.

Durante la intervención se han abierto sondeos arqueológicos en el recinto del cementerio y en su entorno inmediato con el objetivo de investigar posibles zonas de enterramiento.A pesar de los trabajos realizados, no se han localizado restos compatibles con la víctima.

La intervención, eso sí, ha permitido documentar diversos enterramientos históricos de la población de Formentera datados entre el siglo XIX y principios del XX. De acuerdo con lo establecido por el Consell de Formentera y el Obispado, estos enterramientos no han sido exhumados y han sido cubiertos de nuevo.

De forma paralela, los investigadores han llevado a cabo una prospección superficial en el entorno de sa Pedrera d'en Coix, donde se sospechaba que podrían haber sido enterradas cinco víctimas de la represión franquista: Antonio Mayans Mayans, Francisco Verdera Castelló, Mariano Torres Torres, Josep Riera Joan y Vicent Guasch Ferrer.

Los trabajos han consistido en una inspección visual del terreno y en el registro fotográfico del área de estudio, realizado tanto a pie de campo como mediante vuelos con dron equipado con cámara de alta resolución. La inspección ha constatado la ausencia de indicios que permitan identificar posibles fosas de inhumación en este espacio.