Exceltur considera que los turistas alemanes serán "unos excelentes embajadores" turísticos de España

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, confía en que los turistas alemanes que este lunes comienzan a llegar a España se conviertan en unos "excelentes embajadores" de las "bondades de nuestro país" y que pronto el sector turístico español se vuelva a reactivar.

Un avión con turistas alemanes partió este lunes de Düsseldorf con destino a la Mallorca, el primero tras meses de pausa por la pandemia de coronavirus. El vuelo de la aerolínea TUI llevaba un total de 189 pasajeros. Un segundo vuelo tiene previsto despegar de Fráncfort por la tarde.

Estos vuelos forman parte del contingente de hasta 10.900 viajeros que las autoridades españolas han autorizado su llegada a España en el marco de una prueba piloto antes de que se reanude la libre circulación dentro del país. Llegarán un total de 47 vuelos, con una estancia mínima de 5 días, con controles de temperatura, aunque sin cuarentena ni pruebas PCRs.

"Creo que la experiencia piloto es una muy buena oportunidad de comunicación para transmitir lo que Baleares, y colateralmente España, puede ofrecer a sus visitantes extranjeros: un marco de seguridad y de fortalezas, en la tranquilidad de que venir a España les tiene que dar totales garantías", aseguró Zoreda en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

En su opinión, la llegada de estos alemanes a España es muy positiva y "la mejor campaña de comunicación será cuando dentro de cinco o seis días estos alemanes vuelvan a su país y puedan decir como han disfrutado en España. Creemos que van a ser unos excelentes embajadores".

Con la apertura de fronteras de España hacia la mayor parte de Europa prevista a partir del próximo lunes 21 de junio, la duración de la prueba piloto con los turistas alemanes se reducirá apenas una semana.

Un tiempo corto, según Exceltur, que no obstante ha mostrado su satisfacción en que se haya adelantado una semana la apertura de fronteras en España aunque hubieran deseado "tener un margen de reacción mayor para asegurar que los turistas extranjeros pudieran organizar mejor sus viajes".

Respecto a la posibilidad de que se realicen pruebas PCRs a los visitantes que lleguen a nuestro país, desde Exceltur se desconoce cuales serán los procedimientos a aplicar.

"Abriremos la semana que viene pero no sabemos oficialmente cuales serán los requisitos de llegada a España. Hay visiones contrapuestas, en Baleares, donde ya ha comenzado la prueba piloto, no se toma la temperatura, mientras otras comunidades como Canarias han pedido una prueba PCR. Desgraciadamente no hay una unidad de acción".

Zoreda confía en que "sea como sea, el procedimiento será lo suficientemente transparente y razonable para que los extranjeros y los españoles no tengamos las mínimas reservas a que se puedan producir contagios".

PLAN DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este fin de semana en su comparecencia semanal que el Gobierno presentará el próximo jueves un plan de impulso del turismo diseñado junto con los representantes del sector y con la coordinación de las comunidades autónomas.

"La recuperación de la actividad turística será prioritaria para el Gobierno de España", afirmó Sánchez quien indicó que el plan de impulso al turismo contribuirá a afianzar los territorios en riesgo de despoblación, a mejorar las condiciones de empleo reduciendo la precariedad y la brecha de género y a fomentar la convivencia entre la población turística y la autóctona con la máxima seguridad sanitaria.

Zoreda aseguró que la organización Exceltur desconocía que el presidente fuera a realizar este anuncio este fin de semana y reconoció que se enteraron veinte minutos después del anuncio por una alerta de un medio de comunicación.

Desde Exceltur confían en que se les consulte sobre este nuevo plan turístico que el Gobierno tiene previsto presentar. "Nosotros hace más de un mes trasladamos al Gobierno algo que llamamos Plan Renacer. Confiamos en que dentro del plan que se presente, si previamente no quieren contrastar algo con nosotros, se incorporen algunos de los elementos que en nuestra opinión como empresarios sentimos que hace falta".

En su opinión este plan tendría que servir para dinamizar el turismo y luego "poco a poco una vez superada la pandemia ir avanzando en como resetear ese modelo turístico para hacerlo a medio y largo plazo lo más sostenible posible".