La exfutbolista Virginia Torrecilla juega un partido y ofrece una charla a 50 presas de la cárcel de Palma

La exfutbolista Virginia Torrecilla y representantes del IbDona durante el acto 'Volver a ti' en la cárcel de Palma. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IbDona ha organizado un partido de fútbol y una charla en el Centro Penitenciario de Palma con motivo de su programa por el Día Internacional de la Mujer, en el que ha participado la exfutbolista mallorquina Virginia Torrecilla y cerca de medio centenar de reclusas.

El acto, titulado 'Volver a ti', ha contado también con la colaboración de Fútbol para la Igualdad y la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), según ha explicado la Conselleria de de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

Antes del encuentro, Torrecilla y la presidenta de Fútbol para la Igualdad, Taty Ferrer, han mantenido este coloquio con las internas en el auditorio del centro penitenciario. La directora del IbDona, Cati Salom, ha introducido la charla junto a la directora de la prisión, Trinidad Gómez, y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach.

Durante este acto, que ha contado con las intervenciones de algunas internas, Torrecilla y Ferrer han contado sus orígenes y el importante papel que ha tenido en sus vidas el deporte y el fútbol en particular.

Salom ha indicado que el proyecto 'Volver a ti' "encaja perfectamente" en este 8M, porque con un sencillo partido de fútbol "se abre camino en la prisión de Palma para contribuir, de alguna forma, la reinserción de estas mujeres en la sociedad".

"Me gustaría motivar a las mujeres para con el deporte y, en este sentido, siento una gran responsabilidad porque de alguna manera se les transmite a todas ellas la importancia del deporte para la motivación y la mejora de la salud mental", ha apuntado Ferrer.

Por su parte, Torrecilla ha resaltado que se sentía "privilegiada" por poder jugar con ellas, por lo que ha animado a "disfrutar el 8M como mujeres" y ha confesado que le "encantaría" vivir esta experiencia otras muchas veces.

Gómez ha dicho que este partido supone "mucho más que un partido de fútbol", puesto que "representa una experiencia de colaboración institucional" pero también de "igualdad y de superación".

El lema del Govern para este 8M es 'La igualdad es el partido clave. Continuamos abriendo camino', situando la igualdad de oportunidades como eje central de los actos y reforzar su compromiso con "una sociedad más justa y las mismas oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos".

Este 2026, el Govern ha destacado, con actividades protagonizadas por deportistas como Cata Coll, Alba Torrens, Virginia Torrecilla o Tita Llorens, los avances conseguidos durante los últimos años en visibilidad y profesionalización del deporte femenino, al defender que el objetivo final es que "no sea necesario diferenciarlo del masculino, sino que se hable simplemente de deporte".