El exministro López Aguilar, sobre los conflictos globales: "Estamos en un momento de severo desorden sin precedentes"

Archivo - Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE - PHILIPPE BUISSIN - Archivo

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar ha considerado que el actual contexto geopolítico, marcado por diversos conflictos globales, representa "un momento de severo desorden y de una profundidad sin precedentes".

Así se ha expresado durante la conferencia, organizada por el PSIB, que ha impartido la tarde de este viernes en el Espai Francesc Quetglas de Palma bajo el título 'El papel de la Unión Europea frente a los nuevos conflictos globales y la guerra en Irán'.

"No es que estemos ante el final de un determinado orden tal y como lo hemos conocido hasta el momento, tampoco ante una crisis de ese orden. Estamos en un momento muy severo de desorden, de una profundidad sin precedentes", ha advertido el socialista.

A su parecer, esta realidad supone "el certificado de caducidad" del orden mundial surgido después de la segunda guerra mundial y del que nació la Unión Europea (UE).

López Aguilar también ha cargado contra mandatarios como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, por tratar de imponer "la ley del más fuerte" y "desvincularse del orden internacional".

"Lo hemos visto de forma muy grosera con Putin y ahora de forma más grosera con Trump, que está completamente desatado, derrumbando cualquier estándar de dignidad del oficio de presidente de Estados Unidos", ha subrayado.

Esta situación, ha apuntado, es "sumamente preocupante" ya que sucede en un país con el que Europa tenía "una confianza de alianza". "Nos llamábamos aliados, y ahora Estados Unidos se desvincula de los hilos conductores de la alianza atlántica y designa a la UE como su adversario, como el enemigo a batir", ha señalado.

Ahora, ha considerado, Europa tiene la obligación de reaccionar pero no, tal y como a su juicio está haciendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "mimetizándose con ese discurso".

"La UE tiene que saber que el mundo ha cambiado y que tiene que tener una estatura global relevante, una voz reconocible, audible y ojalá respetable y respetada, digna de ser escuchada. Pero en ningún caso mimetizándose con los actores que están detrás del desorden mundial", ha explicado el eurodiputado.