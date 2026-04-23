Experta propone prohibir las pantallas en los colegios a menores de seis años: "No existe ningún beneficio en su uso"

Archivo - Niños utilizando una tablet en el colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Educación y Psicología Catherine L'Ecuyer ha propuesto durante una intervención en el Parlament prohibir las pantallas en los centros educativos para los menores de seis años ya que, a su juicio, "no existe ningún beneficio en su uso" en educación.

Según ha asegurado este jueves L'Ecuyer durante la Comisión no permanente de estudio y reflexión del impacto de la digitalización en la educación, las evidencias científicas apuntan a que las pantallas no corresponden a la manera natural en la que los niños aprenden.

Además, ha pedido que se prohíban los patrocinios de las empresas tecnológicas tanto a centros como a proyectos educativos, ya que, según la doctora, introducen la tecnología en las aulas para su beneficio económico. "Las tecnologías deberían ser tratadas como un tema de salud pública", ha añadido.

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