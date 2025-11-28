Expertos en educación y neurología comparten estrategias para atender la diversidad y personalizar el aprendizaje

Jornada 'Aulas que acogen: emoción, inclusión y neurodesarrollo' - CAIB

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en educación y neurología han compartido estrategias para atender la diversidad y personalizar el aprendizaje en el marco de la segunda jornada de las 'Aulas que acogen: emoción, inclusión y neurodesarrollo'.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido a la sesión este viernes, celebrada en el Conservatorio Superior de Música de Baleares, y organizada por el Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa (SICE).

Vera ha destacado "la importancia de la inclusión" no solo como principio pedagógico, sino como valor fundamental que define el sistema educativo balear y la sociedad que se busca construir.

Igualmente, ha hecho una invitación a "repensar" las prácticas, a compartir experiencias y a "construir juntos una escuela que acoja, que emocione y que garantice el aprendizaje de todos". "La inclusión es un reto colectivo, y solo lo haremos posible si sumamos voluntades, conocimiento y compromiso", ha agregado.

En esta segunda jornada, que ha comenzado este viernes y finalizará este sábado, se ha tratado la neuroeducación y el TDAH y cómo educar con tiempo, interés y afecto.

Asimismo, este sábado se analizará la diferenciación, autorregulación y aprendizaje personalizado, los mitos y caminos en el aprendizaje de las matemáticas, la inclusión en la Formación Profesional y los trastornos del lenguaje dentro del aula.

Los asuntos analizados durante la jornada son la 'Neuroeducación del TDAH: cómo estimular el cerebro infantil y adolescente', por el experto en psicología educativa por Rafa Guerrero; 'El reto de la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la FP, pautas y estrategias', por el pedagogo y psicólogo Ernesto Gutiérrez-Crespo; y 'Estrategias inclusivas para trabajar los trastornos de lenguaje dentro del aula', por el experto en adquisición y desarrollo del lenguaje Llorenç Andreu.

Además, se abordará 'Educar con las otras TIC, tiempo, interés y afecto', por el profesor, conferenciante y escritor Manu Velasco; 'Océanos de singularidad: aplicar la diferenciación dentro del aula, personalizar el aprendizaje y fomentar la autorregulación', por el experto en neuropsicología y educación Chema Lázaro; y 'Sí, todos pueden aprender matemáticas: rompiendo mitos y abriendo caminos', por el matemático Daniel Ruiz.

La Conselleria ha resaltado que en los últimos años se ha reforzado su compromiso con la atención a la diversidad y la orientación educativa, incrementando la plantilla en 74 orientadores y garantizando que todos los centros de dos líneas dispongan de un orientador a jornada completa, mientras que los centros de una línea y los unitarios cuentan con este apoyo dos o tres días por semana.

También se han incrementado los Equipos de Atención Primeriza y equipos especializados y el número de psicólogos educativos.