Expertos en la protección de víctimas de violencia machista reivindican la importancia de la detección precoz

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en la protección de víctimas de violencia machista del ámbito jurídico, judicial y policial han reivindicado la importancia de la detección precoz y el acompañamiento integral de estas mujeres.

Ha sido durante la jornada 'Dones i homes que cuiden dones', organizada por el Consell de Mallorca por segundo año consecutivo y celebrada la tarde de este martes en el CaixaForum de Palma en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

La mesa ha estado moderada por el jefe de la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Toni Colom, y ha contado con la intervención del magistrado de la Audiencia Provincial de Palma Carlos Izquierdo; el agente de la Guardia Civil Óscar Sánchez; la vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, Carmen López, y la jurista del IbDona Brisa M. Monterroso.

Los participantes, según ha informado el Consell en un comunicadom han compartido experiencias y reflexiones sobre la realidad actual de la violencia machista, las necesidades de las víctimas, las carencias aún existentes en las respuestas y los retos que se afrontan des de cada uno de sus ámbitos.

El encuentro ha permitido poner de manifiesto la importancia de reforzar la coordinación institucional, la detección precoz y el acompañamiento integral a las mujeres.

En la inauguración, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que este encuentro "muestra otra cara de esta violencia, la de las personas que, con rigor y compromiso, trabajan cada día para aportar luz en los momentos más difíciles de muchas mujeres".

"No solo permite conocer mejor los procesos que afrontan las mujeres, sino también identificar con precisión aquello que aún es necesario reforzar y garantizar que ninguna mujer se sienta sola en ningún momento", ha indicado.

Fuster ha sostenido que "solo desde una mirada interdisciplinaria" se pueden "construir respuestas más efectivas y valientes", y ha animado a los profesionales a continuar compartiendo conocimiento para mejorar los circuitos de atención y los mecanismos de protección.