Una exposición sobre el rey Sanç, juegos de mesa y una muestra de vela latina, entre las propuestas en el Dia de Balears

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha preparado diferentes actividades que se integran dentro de los actos de celebración del Dia de Balears 2025, entre las que se puede disfrutar de una exposición sobre el rey Sanç de Mallorca, juegos de mesa o una demostración de navegación con vela latina.

La Orquestra Simfònica de Balears inició su actividades coordinadas por esta Conselleria el pasado jueves con un concierto extraordinario con artistas de Baleares como el flautista Rafael Adobas, el bajo Simón Orfila, la cantante Júlia Colom y el grupo Ressonadors.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que en esta actuación la orquesta fusionó sus raíces musicales con otros géneros, además de reivindicar el trabajo de los compositores e intérpretes de las Baleares con repertorios contemporáneos.

Este domingo, la orquesta volverá a protagonizar un concierto especial, en este caso una gala lírica que se llevará a cabo en s'Aljub de Es Baluard Museu. El tenor Antoni Lliteras, bajo la dirección de Pablo Mielgo, interpretará obras clásicas de Mozart, Rossini, Puccini, H. Noguera y J. Ortega. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El Arxiu del Regne de Mallorca participará con la exposición 'Sanç de Mallorca. El monarca olvidado', que fue inaugurada el 20 de noviembre de 2024.

Esta muestra, programada con motivo del 700 aniversario de la muerte del rey Sanç, analiza las aportaciones y características de su reinado, con la novedad de que se podrán ver más de 20 documentos originales, que se complementarán con la proyección de cápsulas documentales.

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera participará en los actos de la 'diada' con visitas guiadas al museo y la necrópolis del Puig des Molins, con talleres de máscaras púnicas y gincanas familiares.

Además, la Biblioteca Pública Can Salas ofrecerá del viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo una serie de actividades que van desde la ludoteca y cuentacuentos para los más pequeños, hasta las 'rondalles' teatralizadas o los talleres de escritura y un recital de poesía.

JUEGOS DE MESA DE CREADORES BALEARES

En el marco de la celebración del Dia de Balears, el Institut d'Estudios Baleàrics (IEB) ofrecerá en la carpa principal del Govern ubicada en el parque de la Mar un espacio de juego para familias y adultos con juegos de mesa en catalán de creadores de Baleares. Estos juegos tienen por objetivo dar a conocer la historia y la cultura de las islas.

En la sesión del 28 de febrero de 14.30 a 16.00 h los asistentes a la carpa podrán jugar en los juegos Can Amunt i Can Avall, Aïllats e Iràs i no tornaràs, y el 2 de marzo de 13.30 a 15.00 horas podrán jugar en los juegos Orígenes y Rondalles. La Conselleria ha destacado que esta jornada es una "gran oportunidad" para que los asistentes los conozcan y se animen a jugar en su día a día.

En la carpa principal se ofrecerá una cata de vinos de las cuatro islas, en dos sesiones, una este viernes de 18.30 a 20 horas y otra el domingo de 12.00 a 13.30 horas.

Estas catas de vinos se realizarán en colaboración con la Escuela de Hotelería de Baleares. Se probarán cuatro tipos de vinos --uno por isla--, seleccionados por el sumiller de la escuela.

Además, se explicará la historia y la actualidad del vino en las Baleares, las diferentes elaboraciones, la descripción del vino según su estilo, la importancia del vino de las islas en el mercado local, así como su origen y las variedades utilizadas. Cada cata estará destinada a 25 personas, aunque todos los asistentes podrán disfrutar de las explicaciones del sumiller, hasta completar el aforo de la carpa.

CAMPEONATOS DE PIRAGÜISMO Y DE 'TIR DE FONA'

El deporte también será protagonista a lo largo de los próximos días con distintas competiciones, exhibiciones y encuentros que han organizado diversas federaciones deportivas de Baleares.

La vela latina y tradicional disfrutará de dos eventos, uno la Diada de Vela Latina que organiza el Club Náutico Cala Gamba y otro será el V Encuentro de Barcas Clásicas y Vela Latina de Baleares del Club Náutico Ciutadella. Además, la vela base disputará el Campeonato de Baleares de Optimist con sede en el Club Náutico s'Arenal.

Por su parte, los palistas más destacados de las islas competirán en el XIX Trofeo de Piragüismo Dia de Balears que se disputa en el Club Marítimo de Maó. Además, el Centro de Tecnificación de Baleares acogerá el próximo sábado la Copa de España de pentatlón moderno.

En Sant Josep de sa Talia se disputará el Motocross Illes Balears MX Base y en Ses Voltes de Palma el Campeonato Mallorca Pilota de la Federación Balear de 'Tir de Fona'.