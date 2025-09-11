Exposiciones, visitas al centro de control de SFM o concursos de dibujos protagonizarán la Semana de la Movilidad 2025

De izquierda a derecha, el director insular de Movilidad del Consell de Mallorca, Rafael Oliver, el teniente de alcalde Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Europea de la Movilidad en Baleares se celebrará del 16 al 22 de septiembre con distintos actos, entre los que figuran una exposición por los 150 años de ferrocarril en Mallorca, una visita al centro de control de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) o un concurso de dibujos infantiles, que se exhibirán en los autobuses del TIB.

El teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, el director insular de Movilidad del Consell de Mallorca, Rafael Oliver, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han sido los encargados de presentar este evento que se celebra de manera conjunta en la UE.

El lema elegido por las instituciones baleares para esta edición es 'Movilidad para todas las personas' y servirá para promover una movilidad más sostenible, además de dar a conocer sus últimas actuaciones en esta materia.