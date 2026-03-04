Expulsan de España a un hombre que fue pillado vendiendo droga en Son Banya. - EUROPA PRESS

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que fue pillado vendiendo droga en Son Banya ha aceptado este miércoles una condena a tres años de prisión que se sustituyen por la expulsión de España por diez años.

Las partes han llegado este miércoles a un acuerdo de conformidad en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares y el procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado el pago de una multa de 18.000 euros.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para el hombre, en situación irregular en España, una condena a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 30.000 euros.

Los hechos sucedieron el 8 de septiembre de 2024 en el poblado de Son Banya. El ahora condenado fue sorprendido mientras portaba en sus manos una caja que contenía cannabis y cocaína, entre otras sustancias estupefacientes.

También se le intervinieron más de 400 euros en billetes fraccionados y papeles en los que tenía apuntes sobre las ventas de droga.