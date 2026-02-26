La extracción del pecio romano de Ses Fontanelles comenzará el próximo 9 de marzo, si el tiempo lo permite

Archivo - Buzos sobre el pecio romano de Ses Fontanelles. - UIB - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca empezará el 9 de marzo las labores para sacar el pecio romano de Ses Fontanelles, si las condiciones climáticas lo permiten.

La institución insular ha comunicado esta decisión en una reunión informativa que ha mantenido este jueves con vecinos, representantes del sector hotelero y otros agentes sociales y económicos del entorno de Ses Fontanelles, en la que ha explicado cómo se desarrollarán estos trabajos.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que el encuentro se ha planteado como una sesión informativa, una vez cerrados todos los aspectos técnicos y científicos del proyecto, para trasladar de forma "clara y transparente", a las más de 25 entidades e instituciones asistentes, en qué consistirá el operativo y cuál será su calendario de ejecución.

Durante la reunión, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la importancia de mantener una comunicación directa con el entorno más próximo al yacimiento.

"El Consell quiere que todos los agentes implicados, vecinos, clubs náuticos, hoteleros, restauradores y cuerpos de seguridad, conozcan de primera mano cómo se desarrollará el proceso y qué implicaciones tendrá, así como la trascendencia histórica y cultural de este proyecto para Mallorca", ha señalado.

Roca ha añadido que la extracción del pecio de Ses Fontanelles supone un "hito patrimonial" que sitúa a la isla en "el mapa internacional de la arqueología subacuática" y que se gestiona con "el máximo rigor y responsabilidad".

Durante la sesión se ha detallado cómo se organizará el dispositivo a partir del 9 de marzo, la duración estimada de las diferentes fases y las medidas previstas para garantizar la seguridad, minimizar las afecciones en el entorno y asegurar el correcto desarrollo de los trabajos. Asimismo, se ha explicado el proceso posterior de conservación y estudio de los materiales recuperados.

El pecio de Ses Fontanelles, datado en el siglo IV d.C. y localizado a escasos metros de la costa, constituye uno de los hallazgos más relevantes del Mediterráneo occidental por el excelente estado de conservación tanto de la embarcación como de su cargamento, formado por centenares de ánforas de época romana.

"La comunidad científica internacional avala la intervención, cuya planificación técnica ya ha sido definida conforme a los estándares más exigentes en materia de arqueología subacuática", ha resaltado el Consell.

Los asistentes han valorado la convocatoria y la voluntad del Consell de Mallorca de mantener una información "directa y continuada" con el territorio ante el inicio de un proyecto que, además de su dimensión científica, representa una oportunidad cultural y de proyección para la isla.