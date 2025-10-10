Fallece un hombre y una mujer resulta herida grave tras ahogarse en la playa de Son Bauló

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha fallecido y una mujer de 47 años ha resultado herida grave tras ahogarse en la playa de Son Bauló, en Santa Margalida (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061, los hechos han ocurrido cerca de las 18.00 horas en esa playa cuando se ha avisado a los servicios de emergencias que dos personas que estaban en el agua no podían salir.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias que han estabilizado a la mujer y la han trasladado al Hospital de Muro en estado grave.

Por otro lado, los equipos de emergencia han realizado maniobras de reanimación avanzada al hombre pero finalmente ha fallecido.