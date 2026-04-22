Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el parque natural de Llevant

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca- BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre español y de 64 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando hacía una excursión en una zona del parque natural de Llevant, en Mallorca.

El 112 ha recibido el aviso sobre las 14.30 horas y hasta el lugar se han desplazado los agentes del Grupo de Rescate de Montaña (Greim) de la Guardia Civil, según han informado fuentes del Instituto Armado.

También han participado efectivos del parque de Artà de los Bomberos de Mallorca con el helicóptero de la Milana, que han trasladado los recursos sanitarios hasta el lugar.

Los agentes han confirmado el fallecimiento del hombre y, sobre las 19.30 horas, se ha procedido al levantamiento del cadáver por parte del médico forense.