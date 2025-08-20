Fallece Joan Albertí, excalde de Fornalutx y presidente de la Cruz Roja de Sóller

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Fornalutx y presidente de la Cruz Roja de Sóller, Joan Albertí, falleció este pasado martes, 19 de agosto, a los 79 años.

Albertí estuvo al frente del Ayuntamiento durante 12 años, hasta 2015, siendo parte del Partido Popular. Durante su etapa en la política local, Albertí también presidió la Federació d'Entitats Locals de Baleares (Felib).

Tras retirarse de la vida política institucional, mantuvo intacta su vocación de servicio a través de la Cruz Roja. Fue presidente de la asamblea local de Sóller hasta el día de su fallecimiento.

CONDOLENCIAS DE MARGA PROHENS

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, ha expresado este miércoles sus condolencias a través de la red social X, recordando la figura cercana y comprometida de Albertí.

Prohens ha recibido "con tristeza" la muerte de quien considera "un hombre que encarnó la política a pie de calle, la proximidad, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad".

Además, ha destacado que trabajó siempre con el "arraigo" que define a los alcaldes del PP y el municipalismo. "Un hombre siempre fiel a sus ideas y a su partido, con talante y siempre afable", ha recalcado.

"Te añoraré querido Joan. Las meriendas en tu casa, las fiestas en tu querido Fornalutx, tus llamadas y tu apoyo", ha añadido la presidenta balear. "Aquí hoy te lloramos y siempre te recordaremos", ha concluido.