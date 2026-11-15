Fallece un motorista sin casco en un accidente de tráfico en Eivissa

Archivo - Imagen de las nuevas ambulancias del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico cuando circulaba con su motocicleta, sin casco, por la EI-20, a la altura de la rotonda d'en Mateu.

Los hechos se han producido alrededor de las 01.45 horas, en el kilómetro 1 de la citada vía, cuando el SAMU 061 ha recibido una alerta por un accidente de tráfico con un motorista implicado.

El SAMU 061 ha indicado que hasta allí se han desplazado dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado. A la llegada de los servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte, puesto que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.