Fallece un niño de seis años al ser atropellado en una finca en Montuïri

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un niño de seis años ha fallecido este sábado en una finca en Montuïri, en Mallorca, tras ser atropellado accidentalmente por un vehículo.

El accidente ha ocurrido sobre las 18.00 horas de este sábado en una finca privada de la localidad mallorquina, según han informado desde la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar.

A la finca han acudido también la Policía Local y sanitarios del SAMU 061, que no han podido hacer nada para reanimar al menor.