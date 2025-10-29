Familias en exclusión residencial en Mallorca: la mayoría son monomarentales y procedentes de Sudamérica

Presentación del estudio 'Familias en situación de exclusión residencial' elaborado por la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las familias monomarentales y procedentes de países de Sudamérica son las que sufren niveles más elevados de exclusión residencial en Mallorca, según un estudio elaborado por la Fundació Sant Joan de Deú.

Son datos del estudio 'Familias en situación de exclusión residencial' elaborado por la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca con motivo de su décimo aniversario y presentado este miércoles en Palma.

Corresponden al análisis de las memorias del servicio de acogida que presta la entidad de entre 2018 y 2022, periodo en el que se atendió a 1.343 personas agrupadas en 436 familias.

De este total, el 58,4% fueron mujeres y el 41,5%, hombres. El principal rol identificado fue el de madre (30,3%), seguido del de hijo (27,2%), hija (26,4%), padre (13,6%) y abuela (2,1%).

Respecto a la edad de los atendidos destaca la franja entre los 18 y los 35 años (22,5%), seguida por la de entre 0 y 7 años (20%). Las madres suelen oscilar entre los 18 y los 35 y los padres entre los 36 y 45.

El 37,3% de los hijos o hijas tenía entre 3 y 7 años y un 26,7%, entre 8 y 12. Los adolescentes representan un 24,8% y los bebés menores de 2 años, un 13,5%.

El análisis de todos estos datos ha permitido constatar que la gran mayoría de las familias atendidas por la Fundació Sant Joan de Déu a lo largo de estos años han sido monomarentales, el 55,6% del total.

El 41,3% fueron biparentales, mientras que solo el 3,1% contaban con el padre como única figura adulta.

Por lo que respecta al origen de las familias, destacan las procedentes de países de Sudamérica (68,1%), seguidas por las españolas (27,7%) y las de otros lugares (4,2%).