Farmacias de Baleares colaboran en la difusión del servicio 24 horas de atención a víctimas de violencia machista - CAIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Farmacias de Baleares colaborarán en la difusión del servicio 24 horas de atención a víctimas de violencia machista del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) a través de bolsas en las que figura el teléfono 900 17 89 89 de servicio.

Las oficinas de farmacia recibirán 190.000 bolsas de la mano del Colegio de Farmacéuticos, la Cooperativa d'Apotecaris y la Coooperativa Farmacéutica de Menorca, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

La acción se enmarca en la colaboración que las tres instituciones y el IBDona han acordado para hacer difusión conjunta del Servicio 24 Horas, el cual ofrece tanto atención telefónica como acompañamiento presencial a las víctimas de violencias machistas.

Las bolsas se distribuirán durante los próximos días gracias al apoyo logístico de la Cooperativa d'Apotecaris y de Cofame. En concreto, se entregarán a un total de 459 farmacias (366 de Mallorca, 41 de Menorca, 48 de Eivissa y cuatro de Formentera).

La directora del IBDona, Cati Salom; el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, Joan Simonet; el director gerente de la Cooperativa d'Apotecaris, José Comas; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Vicenç Terrades, se han reunido para acabar de concretar las condiciones de la entrega.

Salom ha agradecido la colaboración de la Cooperativa, de Cofarme y del Colegio, y ha recordado que el Servicio 24 Horas es accesible de manera gratuita y confidencial durante los 365 días del año para personas de toda la comunidad autónoma, y que también ofrece información y asesoramiento a los profesionales que atienen las víctimas.

El director gerente de la Cooperativa d'Apotecaris ha indicado que la cooperativa pone al servicio del IBDona "toda la capacidad logística para que esta iniciativa alcance al máximo número de personas a través de las farmacias de las Islas y contribuir así a que situaciones como la violencia machista o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales se erradiquen definitivamente".

Durante los nueve primeros meses de 2026, el Servicio 24 Horas ha atendido 4.167 llamadas, un 27 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Del total de llamadas, 3.828 han tenido que ver con la violencia de género; 171 con violencia sexual, y 168 con otras violencias machistas.

Estos datos confirman la tendencia ascendente en el número de llamadas por violencia machista, ha subrayado la Conselleria. El 2025, el servicio recibió 4.562 llamadas por violencia machista, lo que supuso un incremento del 22,2 por ciento respeto el año anterior.