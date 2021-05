FE-CCOO se opone a crear un centro de formación específico para directivos escolares

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Baleares (FE-CCOO) ha expresado este martes su oposición a crear un centro de formación específico para directivos escolares, una iniciativa que aprobó este lunes el Consell de Govern.

En un comunicado, la organización sindical ha dicho no entender los motivos para crear este centro "cuando ya existe el centro de profesorado". Por ello, consideran un gasto "superfluo" esta propuesta, cuyo presupuesto se podría destinar "a otros ámbitos".

En esta línea, CCOO se ha preguntado "qué formación específica se dará que no la pueda abarcar un servicio que ya funciona".

Además, el sindicato ha cuestionado el modelo planteado afirmando que es "un paso para, a la manera de la empresa privada, crear mandos intermedios que estén sometidos y sumisos a las directrices de la administración sin disidencias".

Frente a esta iniciativa, FE-CCOO ha abogado por "impulsar la elección democrática de la dirección de los centros", potestad que deposita en el claustro y el consejo escolar.

VACUNACIÓN DE PROFESORES

Por otro lado, CCOO ha alertado en el mismo comunicado de que hay colectivos de docentes a los que "no se les ha llamado para vacunar": profesores de los centros de adultos, de escuelas oficiales de idiomas, de conservatorios y estudios artísticos y el profesorado de la UIB.

"Nos encontramos una vez más con la situación de discriminación de un sector del profesorado", ha denunciado el sindicato, que no se da por satisfecho con las explicaciones de la administración.

En este contexto, CCOO ha pedido que los docentes vulnerables y los no vacunados queden excluidos de formar parte de tribunales de oposiciones porque lo consideran una "situación de riesgo". También piden que durante las oposiciones en los pasillos haya personal controlando que no se producen aglomeraciones, y que la segunda dosis de la vacuna no coincida con las oposiciones, "a causa de los efectos secundarios".