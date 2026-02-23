Febrero se despide con tiempo primaveral y nieblas en Baleares

Archivo - Embarcaciones amarradas en el Puerto de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para la última semana de febrero jornadas de tiempo predominado por el anticiclón, lo que implicará unas temperaturas propias de la primavera y la aparición de nieblas y brumas en las primeras horas del día.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que los primeros días de la semana habrá un tiempo estable con un predominio de los cielos casi despejados, viento flojo y temperaturas que irán en ascenso.

Por lo que se refiere a las temperaturas máximas se situarán entre los 18 y los 23ºC y el hecho de que haya pocas nubes en el cielo favorecerá un descenso de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 2 y los 12ºC, más altas en la costa y bajas en el interior de las islas.

Guerrero ha avanzado que para este martes se activarán los avisos amarillos por nieblas en el interior, sur y Llevant de Mallorca, que se desactivarán a las 09.00 horas.

El viento estos días soplará flojo de componente este y sur, con alguna brisa marina débil que se notarán por las tardes. De cara al fin de semana ya sí podría haber algún cambio meteorológico con la llegada del viento del norte.

En cuanto a la anomalía térmica de estos días, la representante de Aemet ha detallado que las máximas estos días se encuentran 3ºC por encima de la media y las mínimas 1ºC por debajo.

No obstante, cabe resaltar que en el promedio del mes de febrero las máximas en Baleares se han situado 2,8ºC por encima de lo normal y las mínimas 3,6ºC, motivado por los días nubosos que ha habido y el viento que hacen subir las mínimas.