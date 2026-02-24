La Federación de Municipios y Provincial impulsa, con la participación de Palma, una red de ciudades culturales

Palma podrá adherirse a la fuura Red de Ciudadaes Culturales de la FEMP para ser Capital Europea de la Cultura - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado impulsar una red de ciudades culturales, a la que Palma y otras ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura podrán unirse.

Así se ha acordado en la Junta de Gobierno de la (FEMP), celebrada en Jerez de la Frontera, en la que ha participado el alcalde de Palma, Jaime Martínez. En la red también participarán Jerez, Toledo, Granada, Cáceres, Potries (Valencia), Burgos, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este martes en un comunicado, el objetivo de esta red es que una de las ciudades participantes sea designada Capital Europea de la Cultura y que el resto puedan optar a la capitalidad cultural española, garantizando así la continuidad de sus estrategias culturales.

La medida se ha anunciado durante la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada en Jerez de la Frontera con motivo del 45 aniversario de la entidad, a la que ha asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El primer edil ha valorado positivamente la propuesta como "una buena noticia para Palma y para todas las ciudades que comparten el objetivo de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Martínez ha destacado que permitirá reforzar la cooperación entre ciudades y consolidar el impulso cultural generado por las candidaturas.

En materia económica, la Junta de Gobierno ha aprobado por unanimidad las enmiendas que la federación presentará en relación con las inversiones financieramente sostenibles (IFS).

La FEMP solicita su vigencia indefinida y carácter plurianual, especialmente para actuaciones en vivienda, además de reclamar que el Gobierno apruebe antes del 31 de marzo el real decreto que permita la actualización de las entregas a cuenta.

USO DE REMANENTES SIN AUTORIZACIÓN

Por otra parte, en la Junta de la FEMP se ha acordado pedir que la disposición adicional sexta tenga carácter permanente, de modo que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes sin necesidad de una autorización previa.

En esta misma línea, se ha abordado la reforma del sistema de financiación local, reiterando que resulta imprescindible la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), órgano de interlocución entre los ayuntamientos y el Gobierno.

Otro de los acuerdos adoptados durante la sesión ha sido la aprobación de dos declaraciones institucionales con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y otra sobre el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se celebra el 9 de marzo.

Asimismo, se ha informado sobre la guía de recomendaciones de la FEMP para una tramitación ágil en materia de vivienda y sobre el informe de buenas prácticas innovadoras en rehabilitación y regeneración urbana, documentos elaborados con la colaboración de ayuntamientos, colegios profesionales y entidades vinculadas al sector.

Por último, la Junta ha aprobado diversos convenios y acuerdos de colaboración, entre ellos un protocolo de actuación con el Ministerio del Interior en materia de personas desaparecidas, el convenio con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para el desarrollo del programa Platea 2026-2027, acuerdos en materia de despoblación y desarrollo rural, y colaboraciones para la celebración de eventos internacionales como el Digital Enterprise Show y el eMobility Expo World Congress 2026.