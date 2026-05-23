Feijóo se compromete a endurecer la política migratoria si llega al Gobierno: "Quien venga a delinquir será expulsado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 20 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a endurecer la política migratoria en el caso de que llegue a la presidencia del Gobierno. "Quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país", ha subrayado.

Lo ha dicho durante la clausura del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de Palma y en el que Marga Prohens ha sido reelegida como presidenta de los 'populares'.

Un tramo de su discurso de clausura lo ha dedicado ha detallar los que serán sus cinco compromisos, entre ellos reemplazar la política migratoria actual, "inhumana e insostenible", por otra centrada en "proteger las fronteras, luchar contra las mafias y respetar los valores".

"La ilegalidad no puede producir derechos. Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país", ha subrayado entre aplausos de la militancia.

Otro de su compromiso, ha proseguido, será poner coto a la okupación ilegal de viviendas y, como establece la ley antiokupación que ahora tramita el Congreso a instancias del PP, permitir que los okupas "deban salir de la propiedad en 24 horas".

"La okupación genera conflictos vecinales, inseguridad, indefensión de los propietarios. No podemos permitirnos esta lentitud en recuperar la vivienda de un ciudadano. Es de justicia y es razonable", ha defendido.

El nuevo modelo de financiación autonómica será otro de los puntos en los que se centrará, ha asegurado, con el objetivo de que este incluya cuestiones como la insularidad, la vivienda y los servicios públicos. "Será radicalmente distinto al de ahora y tendrá en cuenta las necesidades de los españoles", ha dicho.

Otro compromiso será la regulación de las costas para adecuar la legislación "a la tradición costera y pesquera y a los núcleos de población costeros que existen desde hace decenas de años en muchísimas zonas".

"Tendremos una normativa pactada con las comunidades autónomas, respetuosa con el medio ambiente, con los núcleos tradicionales y con la propiedad privada. Vamos a ordenar la costa de nuestro país sin sectarismos, con compromiso, con legislación, con derechos y con obligaciones", ha garantizado.

El último compromiso ha sido con la sanidad pública y con el colectivo de médicos, "que lleva diez meses de huelga que tienen dos responsables, la ministra y el presidente Sánchez".

"Yo me comprometo, y lo hice por escrito con el comité de huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR. Y lo más importante, a hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades autonómas para medir y financiar adecuadamente el Sistema Nacional de Salud", ha zanjado.