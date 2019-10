Felipe González: "Si hay que llegar, se llegará al 155 pero ahora no es el momento"

Actualizado 17/10/2019 21:09:53 CET

Insta a los partidos a que "tengan responsabilidad de Gobierno" y que, "si no pueden formarlo, no lo obstaculicen a otros"

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves que el presidente en funciones del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "está en la posición que debe estar" con Cataluña y ha subrayado que no es el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

"Si hay que llegar, se llegará al 155 pero ahora no es el momento", ha defendido González, quien ha recalcado que no dice "que no se tenga que aplicar", si bien, por el momento, "no se da la circunstancia".

En declaraciones a los medios en Palma antes de la conferencia 'Crisis de las reglas de juego', el expresidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a "mantener la serenidad" en un momento de continuas protestas en las calles de las principales ciudades de Cataluña contra la sentencia que condena a los principales líderes del 'procés' y que han derivado en graves enfrentamientos.

"Lo que me preocupa es que no hay democracia sin reglas de juego, si se rompen las reglas se debilita la democracia. La violencia es intolerable pero da la impresión que lo que nos pasa no ha pasado nunca en ninguna parte, no sé si la gente no recuerda los sábados de París. Intentaría pedir calma, que se defienda el Estado de Derecho y se midan las respuestas", ha argumentado.

Tras recordar que en Alemania la Constitución prohibía a los partidos comunistas y nazis, a diferencia de la española, ha pedido que "se respeten las reglas de juego, incluso para cambiarlas". "Tenemos una Constitución garantista y tenemos que ser capaces de interpretarla para tener cierta superioridad ética", ha añadido.

En cualquier caso, ha reconocido que le gustaría "ver a más gente defendiendo el Estatuto de autonomía para que no quede huérfano" y ha abogado "por el diálogo dentro del marco de la legalidad" con la Comunidad.

En relación a los próximos comicios generales, González ha considerado que se necesitan Pactos de Estado y ha instado a los partidos a que "tengan responsabilidad de Gobierno", ya que "si no pueden formarlo, no lo obstaculicen a otros". En este mismo, ha reconocido que "no sabe lo qué va a pasar" , pero ha dicho que "espera que no solo haya una posibilidad de investidura, sino de un Gobierno".

Preguntado por el posible 'Brexit', ha dicho Gran Bretaña "vive en una locura desde hace unos años de destrucción de la institucionalidad". "El acuerdo del que hablan se parece mucho al que propuso Theresa May así que no puede ser más paradójico, cargarse las instituciones, intentar cerrar el Parlamento y al final ofrecer como un resultado positivo lo mismo que se rechazó", ha concluido.