La feria de arte contemporáneo más antigua aterriza en Palma: un recorrido desde el arte moderno hasta el emergente

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

La feria artística más antigua del mundo, la Art Cologne, llegará a Palma entre el 9 y el 12 de abril con 90 galerías de una veintena de países diferentes cuyas propuestas realizarán un recorrido desde el arte moderno hasta el emergente.

La programación de la feria de arte contemporáneo ha sido presentada este lunes en un acto celebrado en la Lonja y en presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La primera edición de la Art Cologne Palma Mallorca, que se desarrollará en el Palacio de Congresos, arrancará el próximo 9 de abril y se alargará hasta el día 12. Esa última jornada será de acceso gratuito para los ciudadanos de Baleares.

Participarán unas 90 galerías, algunas internacionales y procedentes de una veintena de países diferentes, y otras mallorquinas.

Sus propuestas, según ha explicado Prohens durante la presentación, realizarán un recorrido desde el arte moderno y de postguerra hasta las corrientes emergentes y ultracontemporáneas.

La presidenta autonómica ha celebrado lo que ha considerado una cita "que escribe con letras de oro el nombre de la cultura" y ha adelantado que ya se está trabajando en una segunda edición de la feria para 2027.

"Esta feria sitúa a Baleares en la primera línea del circuito artístico mundial. No hablamos solo de una feria, sino de un verdadero ecosistema cultural, donde conviven tradición y vanguardia, artistas consolidados, también nuevas miradas y mucho talento local", ha subrayado.

Martínez, por su parte, ha resaltado el papel de Palma como ciudad de museos y galerías y ha considerado que la organización de esta edición de Art Cologne supondrá "un paso más en el camino hacia la excelencia desde la convicción de que el arte y la cultura son dos poderosos motores de transformación de la sociedad".

Galmés ha puesto en valor el impacto del evento para toda la isla de Mallorca y ha afirmado que la feria "no solo incrementará la proyección internacional de la cultura de nuestra isla, sino que también contribuirá a la dinamización económica y turística".

El consejero delegado de Koelnmesse, Gerald Böse, ha celebrado que tras dos años de conversaciones se vaya a materializar una "edición primaveral exclusiva" de la feria artística en Mallorca.

De este modo, ha subrayado, se creará "una conexión entre la larga trayectoria de la feria y el vibrante entorno cultural de Baleares".