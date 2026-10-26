La Feria de Artesanía BaleArt reúne en la Misericordia a 70 expositores entre este jueves y este domingo. - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Artesanía BaleArt, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Cultural de la Misericordia, reunirá a 70 expositores de todas las Islas, un 75 por ciento más que el año pasado.

El Govern impulsa este certamen con la colaboración de los consells insulares con el objetivo de dar visibilidad a la artesanía, poner en valor los oficios tradicionales y dar a conocer la riqueza y la diversidad de los productos elaborados en el archipiélago, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de la familia de la alimentación, que amplía la variedad de productos y propuestas presentes en BaleArt y permite incorporar nuevos expositores al acontecimiento.

La participación de artesanos acreditados procedentes de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera refuerza el carácter insular de la feria y su voluntad de dar cabida a la diversidad de productos, oficios e iniciativas del conjunto del archipiélago. BaleArt se consolida así como un espacio de encuentro para dar a conocer la producción local y favorecer la promoción ante la ciudadanía y los visitantes.

BaleArt contará con expositores de una docena de familias artesanas, que expondrán sus productos y los pondrán a la venta tanto en los jardines como en el Pati d'Homes.

Aunque la producción es muy heterogénea, se pueden destacar los trabajos elaborados en alfarería y cerámica, vidrio, madera, cuero, cestería, tejidos, ensambladuras, pintura y en diferentes metales, además de los productos alimentarios como la miel, los licores, el café o los quesos. Las obras de estos profesionales están certificadas por los diferentes consejos insulares con las cartas de acreditación de artesano o maestro artesano que autentican su producción.

Además de la oferta expositiva, la feria contará con una programación de actividades que incluirá demostraciones en vivo de artesanos, animación y catas de productos como el gató, con el objetivo de ofrecer una experiencia más participativa para el público.

En cuanto a los talleres de artesanos, los visitantes podrán conocer diferentes oficios como siureller, guarnicionero, empleitero, espartero, o hilador, entre otros.

Cabe destacar la participación del Taller de Carpinteros de Ribera (mestres d'aixa) del Consell de Mallorca, así como de la l'Associació Cultural Colla sa Bodega de Eivissa que el domingo vestirá a una bailadora ibicenca. El horario de Baleart será de 11.00 a 20.00 horas, excepto el domingo que cerrará a las 16.00 horas. La entrada es gratuita.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado este lunes en el taller de encordar sillas de Pep Toni Ferrer la próxima edición de la feria.

También ha asistido al acto la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y la gerente de la ADRBalears, Silvia Delgado.