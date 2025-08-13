La Feria de la Caza y del Mundo Rural del Consell de Mallorca se celebrará el segundo fin de semana de septiembre

Presentación de la Feria de la Caza y del Mundo Rural del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

La programación incluye exhibiciones, concursos, 'show cooking', estands con producto local, un concierto y un espectáculo de humor PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles el cartel de la Feria de la Caza y del Mundo Rural 2025, que se celebrará el segundo fin de semana de septiembre, los días 13 y 14, en el Hipódromo Son Pardo.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha adelantado algunas novedades de la programación de este año, entre las que ha destacado un concierto y un espectáculo humorístico.

Según ha informado la institución insular, Bestard, acompañado del director insular de Caza, Sebastià Perelló y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, ha remarcado "su apuesta por dar a conocer la importancia que tiene la caza en Mallorca".

"Una tradición muy arraigada en la isla que fomenta el contacto directo con la naturaleza y el mundo rural", ha subrayado el conseller insular.

La Feria de Caza y Mundo Rural 2025 contará con exposiciones de animales, exhibiciones, concursos, 'show cooking', estands con producto local, así como un concierto y un espectáculo de humor que se celebrarán el sábado por la noche.

Además, en esta edición se mostrarán más especies de ganado que el año pasado, ya que estaba decretada la lengua azul, lo que impidió que se pudieran exhibir ovinos y caprinos.

El evento se celebró el año pasado por primera vez y tuvo una gran acogida de público, ha destacado Bestard, quien ha confiado en que este año se supere la cifra de visitantes. Igualmente, ha agradecido la participación de las numerosas entidades relacionadas con el sector cinegético y el campo que se suman a la feria.

El 'boc balear' --el macho de la cabra salvaje mallorquina--, será uno de los protagonistas de la feria de este año, cuando se cumplen 25 años del inicio del procedimiento de homologación de esta especie. En esta edición de la feria habrá presencia de 'bocs' puros (variedad caprina ancestral) en un cercado.

Según han señalado desde el Consell, en el año 2000 se empezó a muestrear la Serra de Tramuntana buscando las zonas donde quedaban ejemplares finos o con muy poca introgresión genética. Dos años más tarde, se publicaron los resultados morfogenéticos caracterizando la población fina y, en el 2004, el Safari Club internacional (SCI) lo declaró homologable en todo el mundo.

ACTIVIDADES

El evento, que empezará el sábado por la mañana y se prolongará hasta el domingo por la tarde, ofrecerá varias actividades, con demostraciones de perros pastores, de agility, de cetrería, de caza con perros galgos y carreras de caballos, entre otros.

Además, los visitantes podrán asistir a un espectáculo de cocina en directo, con la preparación de recetas tradicionales de caza. La oferta se completa con espacios de entretenimiento que incluyen una amplia zona deportiva para niños y un concurso de fotografía con la temática de caza y mundo rural organizado por el Consell de Mallorca. Las imágenes ganadoras formarán parte de una exposición.

Finalmente, el conseller de Medio Ambiente ha animado "a todos los mallorquines a acercarse a visitar la feria, donde podrán disfrutar de un amplio programa de actividades para todas las edades".