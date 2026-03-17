Fernández acusa al PSIB de "mirar hacia otro lado" cuando fallan las pulseras antimaltrato

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha acusado al PSIB de "mirar hacia otro lado" cuando fallan las pulseras antimaltrato como pasó, ha asegurado, en el caso de la agresión machista el pasado febrero en Eivissa.

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, la conseller ha reprendido a la socialista Irantzu Fernández por criticar las políticas de igualdad del Govern, señalando que el PSOE son "feministas de pancarta y titular".

"Está la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negando que han fallado los dispositivos y están las fuerzas y cuerpos de seguridad diciendo que sí que han fallado", ha sostenido, en referencia al caso de Eivissa.

De su lado, la socialista ha cargado contra la consellera por no firmar un manifiesto con los grupos el pasado 8M, fruto, a su entender, de sus pactos con Vox.