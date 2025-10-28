Fernández dice que el plan de choque para reducir las listas en dependencia dará resultados "progresivamente"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha subrayado que las medidas del plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad darán resultados "progresivamente".

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, la consellera ha señalado que todas las medidas de dicho plan están en marcha o se pondrán en marcha antes de final de año.

"Iremos viendo progresivamente los resultados hasta conseguir nuestro compromiso que es, antes de que finalice esta legislatura, cumplir con lo establecido por la ley, que es que el plazo de valoración sea de un máximo de seis meses, tanto en el ámbito de la discapacidad como de la dependencia", ha dicho.

Fernández ha defendido el plan ante las críticas del diputado del PSIB Omar Lamin, quien ha reprochado que se trata del tercer plan de choque del Govern en dos años y que "hay más gente que espera y durante más tiempo".

En este sentido, ha afeado a la consellera que "venda como nuevas iniciativas que no lo son". "¿Si sabían cómo arreglarlo porque han tardado dos años y han castigado a las personas dependientes?", ha preguntado Lamin.

"Habla tanto de desastre de gestión y cuando ustedes gobernaban el tiempo medio de espera era de 225 días, solo ha aumentado seis días por circunstancias que he repetido una y otra vez", ha defendido la consellera.

Según Fernández, el plan de choque también incluye medidas de carácter estructural que corrigen la situación que "provocó" el anterior Govern.