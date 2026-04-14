El festival La Lluna en Vers 2026 propone 14 citas con artistas como Maria Arnal, Tarta Relena o el proyecto Gregotechno

La vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en la presentación de La Lluna en Vers 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado la nueva edición del festival veraniego La Lluna en Vers, con 14 eventos en los que participarán artistas como Maria Arnal, Tarta Relena o el proyecto Gregotechno, entre otros.

Se trata de un proyecto que se consolida año tras año desde su primera edición en 2010 y que este año ofrece una "imagen renovada" y "propuestas de gran calidad", según ha destacado la institución insular en un comunicado.

La Lluna en Vers empezará el 20 de junio y durará hasta el 4 de septiembre, con una noche de cultura cada fin de semana durante todo el verano, en los municipios donde tiene sede la Fundació Mallorca Literària: Binissalem, Santanyí y Sant Joan.

Además, este año se suman Montuïri, Palma, Lloret y Artà, puesto que "la descentralización es una de las características que hacen única La Lluna en Vers", tanto por lo que respecta al territorio, con eventos en distintos puntos de Mallorca, como al calendario, al tratarse de una extensa programación semanal durante todo el verano.

El festival de la Fundació Mallorca Literària se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos de referencia en Mallorca en cuanto al descubrimiento de artistas. Esto se traduce en un cartel en el que destacan propuestas que ofrecen un diálogo entre la palabra y la raíz popular, y también con los lenguajes creativos contemporáneos.

La diversidad es otra de las fortalezas de La Lluna en Vers, en una edición en la que sonarán las letras de autores fundamentales de la literatura balear como Blai Bonet --con mención especial con motivo del centenario--, así como Jacint Verdaguer, los sonetos de William Shakespeare o los ecos de clásicos como Ovidio o la mística Hildegarda de Bingen.

Este año La Lluna en Vers hablará en catalán de Mallorca, de Catalunya y de la Comunitat Valenciana, y en castellano de La Mancha, la Barcelona 'xarnega' y de Sudamérica pero también en lenguas más remotas y lejanas, como el latín, hebreo, alemán, portugués, italiano, eslovaco o el francés. Esto será a través repertorios de artistas que se han adentrado con rigor en el folk y la música mediterránea para traernos resonancias que laten por dentro.

La experimentación y el vínculo entre el pulso poético y el 'bit' tecnológico es uno de los hilos conductores de esta edición del festival.

Cabe destacar especialmente la apuesta inicial de la programación con el concierto de Maria Arnal 'Ama', una investigación escénica de primer nivel que relaciona la voz con el movimiento corporal mediante la aplicación de la IA. Con la artista y sus cualidades vocales compartirán escenario un equipo de bailarinas de la compañía de danza La Veronal, cuyo movimiento --capturado por un complejo sistema de sensores-- generará sonoridades que se fundirán con el canto, lo que configurará un espectáculo total de palabra, canción y artes visuales.

Se trata del estreno absoluto en Mallorca de un proyecto presentado en el festival Sónar y que llegará a La Lluna en Vers tras haber agotado todas las localidades en Barcelona, Madrid y otras ciudades europeas como Londres o Bruselas.

Otras propuestas del cartel también beben del diálogo entre el patrimonio musical y cultural y la innovación tecnológica. Es el caso del proyecto Gregotechno, que combina la antigua tradición del canto gregoriano con la música electrónica contemporánea para crear una experiencia escénica, musical y audiovisual única, cargada de reverberaciones y nuevos sentidos de la liturgia.

En el caso de Tarta Relena, se propone un viaje de sentido trágico por el pueblo mediterráneo, los lamentos georgianos y las obras místicas de la visionaria Hildegarda de Bingen (siglo XII), mientras que Magalí Sare investiga en 'Descasada' los cantos de despedida de las novias y el papel del matrimonio en la vida de las mujeres, desde la Península Ibérica hasta el Mediterráneo, Europa y Sudamérica.

Otro elemento destacado es la palabra poética, que tomará un relieve especial a través de intérpretes excepcionales, como en el recital de poesía shakespeariana 'Venus y Adonis', con Emma Vilarasau, Jordi Bosch y el violonchelista Lluís Claret; o el espectáculo central del Año Blai Bonet 'Una veu plena de nius', que reunirá las voces de Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Toni Gomila y Jaume Madaula, con el acompañamiento musical de Mar Grimalt y Carles Medina, para amplificar la poesía de Blai Bonet.

También es muy destacable el espectáculo 'Sum vermis', una aproximación a la figura y obra de Jacint Verdaguer a cargo de la compañía Centaure Produccions, que llega a Mallorca tras un éxito rotundo en su gira catalana.

Todo ello en 14 noches de cultura a la luz de la luna, donde cada detalle está cuidado para que sean únicas y se conviertan en una experiencia memorable para el público. Las entradas se podrán adquirir a partir del 14 de abril en la web y, durante el mes de abril, las entradas tendrán un 15% de descuento.