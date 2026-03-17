El 4º Festival de Manga en catalán llega con concursos de 'cosplay', proyecciones de anime y talleres de cocina japonesa

Programa de la 4ª edición del Festival del Manga y el Anime en catalán en Menorca. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Festival de Manga y Anime (FeMa) en catalán de Baleares se celebrará del 20 de marzo al 12 de abril, días en los que se ha programado una serie de actividades como concursos de 'cosplay', proyecciones de películas de anime y talleres de cocina japonesa en todas las islas.

El Institut d'Estudis Baleàrics ha promovido el evento con la colaboración de otras instituciones y entidades, con el objetivo de "fomentar el uso de la lengua catalana entre los niños y los jóvenes" a través de estas dos expresiones de la cultura japonesa, como son el cine anime y el cómic manga, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Por otra parte, se trata de difundir y dinamizar la cultura del manga y el anime en catalán como puerta de entrada para el fomento del catalán entre el público más joven.

De este modo, se hará una muestra de las publicaciones en catalán de este género y será una manera de tomar el pulso a las proyecciones de series y películas anime en catalán.

La programación en las diferentes islas incluye talleres de introducción al manga o a la caligrafía japonesa, coloquios con expertos en anime y manga en catalán, conciertos, karaokes, muestra de cocina japonesa, concursos de disfraces y la proyección del clásico del estudio Ghibli 'La Ponyo al penya-segat' o el estreno en catalán de 'Little Amélie'.

En la organización del festival han colaborado los Consells insulares de Mallorca, Ibiza y Formentera, los ayuntamientos de Palma, Ciutadella, Ibiza, Sant Lluís, las asociaciones culturales VadCultura, la Associació Otaku de Ibiza, Shinigamis de Mallorca, Koala Menorca, Tallers d'Art, Univers del Còmic, Gotham Còmics, la Llibreria Mediterrània y VadLlibres. Además, varias bibliotecas de Baleares apoyan al crear centros de interés con su fondo de manga en catalán u organizando actividades.