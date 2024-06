Fidalgo niega "ningún proyecto de ampliación" del Puerto de Palma por parte de la APB y habla de "cambio de usos"

PALMA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha negado "ningún proyecto de ampliación" del Puerto de Palma por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ha hablado de "cambio de usos".

En una rueda de prensa, y a preguntas de los medios, después de que el PSIB haya censurado este martes que el Consejo de Administración de la APB abordará este miércoles la ampliación del Puerto de Palma, el edil ha manifestado que, al menos que él sepa, "Urbanismo no tiene conocimiento de ningún tipo de ampliación del Puerto de Palma" y, por este motivo, ha negado la mayor.

"El Partido Socialista puede utilizar todas las imágenes retóricas que considere oportunas para prejuzgar algo que no existe", ha señalado Fidalgo, todo apuntando que lo que él ha oído mencionar por parte de la APB "es un cambio de usos en determinadas áreas del puerto", pero eso, ha subrayado, "no es una ampliación".

En este sentido, ha insistido en que él niega "ningún proyecto de ampliación" del puerto. "Que me digan dónde y de qué forma", ha hecho hincapié, reiterando que él "no ha visto en ningún sitio ningún dique nuevo, ni ninguna superficie nueva, a nivel de metros cuadrados". "En todo caso", ha precisado, "existe un cambio de usos en determinadas zonas del puerto de Palma", lo que, ha reiterado, "no es lo mismo" y ha puesto como ejemplo que "otra cosa es que donde había un astillero ahora haya otro uso y ese astillero se traslade a otra zona".

Asimismo, y preguntado por qué significa este cambio de usos, el edil ha concluido que, "si bien es cierto" que "el gerente de Urbanismo forma parte de una comisión técnica que se reúne con carácter bimensual en el seno de la cooperación necesaria entre instituciones", en este caso entre Cort y APB, él "desconoce todas las connotaciones que se plantean porque "no es el representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la APB".