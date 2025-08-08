Fiesta Holi en Palma: programa de actividades del Día de la Juventud y horarios

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá este agosto varias actividades para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el próximo martes, 12 de agosto.

Las actividades son gratuitas y abiertas a jóvenes de entre 14 y 30 años y tienen el objetivo de fomentar la creatividad, la participación y la cohesión social.

FIESTA HOLI

El servicio de dinamización del ocio de los jóvenes en los barrios, Dinamo, ha organizado para el próximo martes, de 18.00 a 20.00 horas, una Fiesta Holi en el Parque den Can Simonet, conocida como la Fiesta de los Colores.

Durante la fiesta, los asistentes podrán disfrutar de talleres creativos como la fabricación de chapas, pulseras y personalización de 'tote bags'. Además, habrá un punto de información sobre los diferentes servicios de Juventud.

Para participar, es necesario rellenar previamente el formulario disponible en la página web de Dinamo, puesto que las plazas son limitadas y se asignan por orden de inscripción.

CONCURSO 'MAESTROS DE LA COSTURA'

Igualmente, Palmajove celebrará también el próximo martes el concurso 'Maestros de la Costura', en el que los jóvenes podrán personalizar sus propias prendas de ropa con el apoyo de expertos. Los mejores diseños serán premiados.

Esta actividad es gratuita y las inscripciones todavía están abiertas a través de la página web de Palmajove.

ENCUENTRO DE JÓVENES CREADORES

Como acto central por parte del servicio de Espais Joves, el próximo sábado, 23 de agosto, a las 17.00 horas, el Espacio Tramuntana acogerá un encuentro de jóvenes creadores que incluirá sesiones musicales, slam de poesía, talleres y exposiciones artísticas, además de un mural colaborativo.

Según ha destacado el Ayuntamiento, 20 jóvenes han desarrollado durante meses proyectos que ahora serán presentados públicamente en esta fiesta de la expresión artística.