La fiesta litúrgica de los nuevos beatos de la Diócesis pitiusa será el 6 de noviembre

EIVISSA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera fiesta litúrgica de los nuevos beatos de la Diócesis de Eivissa y Formentera tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, según ha informado la Diócesis de las Pitiusas este jueves en un comunicado.

La beatificación de los 20 sacerdotes tendrá lugar en Eivissa el día 17 de octubre a las 11.00 horas en la Catedral, pero antes el Obispado ha organizado un programa de actos en torno a esta beatificación.

En concreto, el 10 de octubre a las 20.00 horas se estrenará en la Catedral el Himno de los Beatos Mártires de Eivissa y Formentera. Además, está previsto proyectar un documental conmemorativo e inaugurar la exposición 'In Memoriam. Ad Honorem' en la sala de exposiciones de la Pabordía.

El 16 de octubre se llevarán a cabo oraciones y responsos en los lugares donde fueron asesinados estos sacerdotes. Así, a las 10.00 horas este acto tendrá lugar en el Parador y sa Carrossa; a las 12.00 horas en el puerto de la Savina de Formentera; a las 19.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Carles y a las 20.30 horas tendrán lugar las Vísperas en la iglesia parroquial de Santa Eulària.

Un día después de la ceremonia, el 18 de octubre, a las 11.00 horas tendrá lugar una misa de Acción de Gracias en la S.I. Catedral, mientras que los días 24 y 25 de octubre se oficiarán también misas de Acción de Gracias por las beatificaciones en todas las parroquias de las Pitiusas.