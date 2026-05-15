Fin de semana inestable en Baleares con nubes y lluvia: cuándo mejora el tiempo

Archivo - Paseo Marítimo un día nublado - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Baleares un fin de semana inestable, con nubes y probabilidad de algún chubasco, una situación que irá mejorando progresivamente a partir del domingo.

"A partir del martes la situación ya será de primavera veraniega", ha explicado a Europa Press la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, quien ha señalado que hasta ese día, el tiempo será variable.

En concreto, el paso de un frente frío dejará cielo nuboso este viernes, con lluvias y chubascos que podrán ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas bajarán hasta situarse entre 20 y 22 grados centígrados (ºC) de máxima y viento será en general flojo tendiendo a moderado.

Esta tendencia continuará este sábado, ha indicado Guerrero, cuando se prevén precipitaciones débiles en Menorca y cielo nuboso en el resto de las islas. En Mallorca, en las horas centrales del día no se descartan lluvias.

Asimismo, los termómetros continuarán bajando hasta los 7 y 13 ºC de mínima y los 18 y 22 ºC de máxima. El viento pasará de flojo a moderado.

En Menorca, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, entre las 03.00 y las 14.00 horas, ante la previsión de olas de dos metros.

La situación de inestabilidad irá remitiendo ligeramente este domingo, aunque el cielo continuará tapado y con nubes de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco en el interior de Mallorca.

Las temperaturas subirán hasta situarse entre 20 y 23 ºC de máxima y entre 8 y 13 ºC de mínima. El viento será flojo variable predominando componente sur con brisas costeras.

Según la delegada de la Aemet, a partir de la próxima semana el cielo irá tendiendo a poco nuboso, aunque todavía no se descarta algún chubasco aislado.

Igualmente, las temperaturas seguirán subiendo (20-24 ºC de máxima y 9-14 ºC de mínima) y, a partir del martes, se prevé cielo poco nuboso o despejado. "A partir de ahí, habrá una mejora clara", ha expuesto Guerrero.