Finaliza el aviso naranja por lluvias en el sur de Mallorca y se mantiene el amarillo para Menorca

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso de nivel naranja por riesgo importante de lluvias para el sur de Mallorca y mantiene el amarillo para Menorca.

En concreto, según la información de la Aemet consultada por Europa Press, en Menorca el aviso estará vigente hasta la medianoche y la mañana del miércoles, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En Mallorca, se han desactivado tanto el aviso de nivel naranja en el sur como el amarillo en el resto de la isla. Sin embargo, volverá a activarse el aviso amarillo este miércoles de madrugada por riesgo de lluvias y tormentas en el norte y nordeste.

En las Pitiusas ya no hay avisos activos.