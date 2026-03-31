Finaliza la estancia de 25 estudiantes de Baleares que han cursado un trimestre en Irlanda con las Becas de Excelencia. - GOIB

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 25 estudiantes de cuarto de la ESO de Baleares que han cursado un trimestre académico en Irlanda financiado con las Becas de Excelencia del Govern han regresado tras convivir con familias de acogida y mejorar su competencia en lengua inglesa.

Según ha informado este martes la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el programa de becas ha contado con una dotación de 200.000 euros destinada a alumnos del último curso de la ESO con una media de 8,75 sobre 10.

Estas ayudas han cubierto todos los gastos de los estudiantes, incluyendo el viaje, el alojamiento y la manutención de las familias de acogida, la matrícula en centros educativos irlandeses, un seguro completo y la participación en actividades complementarias.

Así, los alumnos han viajado a Irlanda a principios de año para iniciar una estancia de tres meses que les ha permitido conocer un nuevo entorno educativo, convivir con familias de acogida y mejorar su competencia en lengua inglesa.

Durante estos meses, han asistido a centros educativos irlandeses, donde han experimentado una metodología de aprendizaje diferente que les ha ayudado a desarrollar habilidades de convivencia, autonomía y adaptación.

La experiencia también ha incluido la participación en actividades culturales y deportivas organizadas en el entorno local, que han permitido a los estudiantes integrarse en la vida cotidiana irlandesa y descubrir la riqueza patrimonial, natural y social del país.

El pasado mes de febrero, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, viajaron a Irlanda para reunirse con los estudiantes y las familias de acogida para conocer la experiencia académica y personal de los jóvenes.

De cara al curso 2026-2027, las Becas de Excelencia permitirán que los estudiantes seleccionados realicen una estancia de un trimestre académico en Canadá. El programa mantendrá la cobertura integral de gastos y continuará poniendo el acento en el perfeccionamiento de la competencia en lengua inglesa y en la promoción de vivencias educativas internacionales para los jóvenes de Baleares.