Finaliza en el ParcBit la octava edición del ciclo Tramuntana Tech Talks

Carmona resalta la importancia de las redes disponibles y animar a los emprendedores a no hacer frente a los retos solos

Durante este otoño, han participado cuatro ponentes, que han compartido sus conocimientos y experiencia con más de 60 asistentes



PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del ciclo de charlas dirigidas a empresas emergentes baleares Tramuntana Tech Talks finalizó este jueves en el ParcBit.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en nota de prensa, el secretario autonómico de Innovación y Sociedad Digital, Antoni Carmona, fue este jueves el encargado de realizar la clausura de las Tramuntana Tech Talks, punto de encuentro anual imprescindible para empresas tecnológicas de reciente creación.

Durante la clausura, el secretario autonómico destacó la importancia de estas charlas centradas en el emprendimiento, que ponen el acento en temas como la colaboración y la digitalización, que "pese a parecer evidentes tienen un impacto significativo a la hora de acelerar los procesos de creación de nuevas empresas".

En este sentido, Carmona quiso resaltar la importancia de aprovechar las redes disponibles y animar a los emprendedores a no hacer frente a los retos solos, ya que "están rodeados de otras personas que pueden proporcionarles apoyo para evitar riesgos, identificar oportunidades y acelerar sus proyectos".

La Dirección General de Investigación, Innovación y Transformación Digital y la Fundación Bit han organizado la octava edición del ciclo de charlas presenciales de carácter gratuito, en las que han participado empresarios nacionales del sector tecnológico de gran prestigio. En estas charlas, los asistentes han podido profundizar en los principales temas de actualidad y de interés para emprendedores y empresas emergentes, como pueden ser la aplicación al mundo de la empresa de la inteligencia artificial y otras tecnologías 4.0.

Durante este otoño, han participado en las Tramuntana Tech Talks cuatro ponentes, que han compartido sus conocimientos de la tecnología, el mundo empresarial y su experiencia como casos de éxito con más de 60 asistentes.

En la primera sesión, el 16 de noviembre, el Espacio Emprenbit del ParcBit recibió a Carlos de Otto, creador de la emisora Rockola.fm, quien dio las claves de su estrategia de crecimiento exponencial y de cómo pasó de medio millón a tres millones de usuarios. El también mentor de la reconocida aceleradora de empresas Seedrocket es ahora CEO y fundador de la empresa Senda.

La segunda sesión, el 23 de noviembre, también en el ParcBit, contó con un experto en inteligencia artificial y cadena de bloques (blockchain), Juan García, fundador y CEO de Exponentia, que dio su visión sobre el oportunidad que supone la aplicación de estas tecnologías de automatización tan necesarias para el mundo empresarial y para la creación de nuevas empresas emergentes (startups) hoy en día, y destacó que "la transformación digital es necesaria, pero en el momento idóneo y teniendo en cuenta la satisfacción, experiencia y expectativas de cada cliente".

El 28 de noviembre, el CentreBit Menorca fue el espacio de acogida de la tercera sesión de las Tramuntana Tech Talks, con Joan Folguera, CEO de Ingroup, un grupo de empresas dedicado al impulso de empresas y proyectos relacionados con industria 4.0, aplicaciones de la impresión 3D y tecnologías inmersivas como la realidad virtual aumentada y mixta, y la robótica en el mundo de la biónica.

La última sesión de las Tramuntana Tech Talks tuvo lugar este jueves en el ParcBit. La ponente invitada fue Jara Pascual, especialista en innovación y colaboración empresarial, autora del libro Innovación y colaboración en la era digital y CEO de Collabwith, que dio las claves a los emprendedores de cómo "colaborar con grandes empresas cuando se está poniendo en marcha una startup y qué hacer y qué no hacer para conseguir financiación".

Así, y a través de su experiencia, Jara Pascual aconsejó a los emprendedores presentes en la charla, entre otras cosas, "la definición de un cuadro de colaboración, con el que organizar y dotar de ciertos protocolos la misma" y establecer un conjunto de buenas prácticas a la hora de colaborar digitalmente.

Además de participar en las charlas, los expertos de esta edición de las Tramuntana Tech Talks han mantenido 12 reuniones 'one to one' con empresas y proyectos de base tecnológica incubados del programa 'Emprenbit' en ParcBit y CentreBit Menorca. Durante estos encuentros, los expertos han ofrecido a los emprendedores un 'feedback' sobre sus ideas empresariales y ejecuciones hasta el momento, resolviendo dudas y dando recomendaciones desde su visión experiencial en casos de éxito, y abriendo nuevas líneas de contacto y mentorización.

Por último, el secretario autonómico, Antoni Carmona, expresó su confianza en la continuidad de esta experiencia y su convicción de que crear un tejido empresarial fuerte "conducirá al crecimiento, la generación de valor, empleo y bienestar a la comunidad y a la ciudadanía".

El programa 'Emprenbit', de la Fundación Bit, tiene el objetivo de favorecer la creación de empresas innovadoras en Baleares, mediante la oferta de servicios e infraestructuras específicas para el apoyo a emprendedores con ideas o modelos de negocio innovadores. Iniciativas como las Tramuntana Tech Talks, que cumple esta edición ocho años, han dado a los emprendedores baleares la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de éxito de empresas como Amazon, Destinia o Wallapop.