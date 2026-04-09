Finaliza la rehabilitación de 'escars' en varias zonas del puerto de Portocolom

Finaliza la rehabilitación de 'escars' en varias zonas del puerto de Portocolom.
Finaliza la rehabilitación de 'escars' en varias zonas del puerto de Portocolom. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 9 abril 2026 13:36
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PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de los conjuntos de 'escars' y la mejora del entorno del puerto de Portocolom ha finalizado en varias zonas y sigue en otras con avances significativos tras algunos retrasos, según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

En concreto, en Es Babó ya se ha completado la rehabilitación de los siete 'escars', a falta de los acabados de pintura interior y exterior.

Durante este mes se prevé finalizar las cubiertas y la obra marítima, incluyendo 'mollets' y rampas, quedando únicamente pendiente la superestructura. La previsión es que en junio la zona esté finalizada en su totalidad, incluyendo la instalación de puertas y barandillas.

En Sa Bassa Nova 1 ya se han rehabilitado los 14 'escars', pendientes únicamente de los acabados de pintura. La obra marítima está completamente finalizada. Se prevé que en junio la actuación esté concluida y con todos los elementos constructivos finalizados.

En Sa Bassa Nova 2, por su parte, se ha producido un retraso debido a diversas circunstancias técnicas y meteorológicas.

Durante las primeras fases de intervención se detectó un deterioro estructural de los forjados mayor del previsto inicialmente, lo que hizo necesaria la demolición y reconstrucción de gran parte de los mismos.

Esta situación obligó a la suspensión temporal de las obras entre el 13 de noviembre y el 23 de enero mientras se redactaba y aprobaba un proyecto modificado, con el visto bueno del Servicio de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca. A ello se han sumado los temporales de este invierno, que han dificultado los trabajos en el entorno portuario.

A pesar de ello, los suelos interiores están finalizados en su totalidad, igual que la reparación y consolidación de muros y la consolidación de bóvedas y reparación de losas de hormigón.

De cara a junio, se prevé completar al 100 por 100 la reconstrucción de los forjados y alcanzar aproximadamente el 50 por ciento de ejecución de los 'escars', incluyendo la obra marítima.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, acompañados por representantes del Ayuntamiento de Felanitx, han visitado las obras.

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