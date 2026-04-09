Finaliza la rehabilitación de 'escars' en varias zonas del puerto de Portocolom. - CAIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de los conjuntos de 'escars' y la mejora del entorno del puerto de Portocolom ha finalizado en varias zonas y sigue en otras con avances significativos tras algunos retrasos, según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

En concreto, en Es Babó ya se ha completado la rehabilitación de los siete 'escars', a falta de los acabados de pintura interior y exterior.

Durante este mes se prevé finalizar las cubiertas y la obra marítima, incluyendo 'mollets' y rampas, quedando únicamente pendiente la superestructura. La previsión es que en junio la zona esté finalizada en su totalidad, incluyendo la instalación de puertas y barandillas.

En Sa Bassa Nova 1 ya se han rehabilitado los 14 'escars', pendientes únicamente de los acabados de pintura. La obra marítima está completamente finalizada. Se prevé que en junio la actuación esté concluida y con todos los elementos constructivos finalizados.

En Sa Bassa Nova 2, por su parte, se ha producido un retraso debido a diversas circunstancias técnicas y meteorológicas.

Durante las primeras fases de intervención se detectó un deterioro estructural de los forjados mayor del previsto inicialmente, lo que hizo necesaria la demolición y reconstrucción de gran parte de los mismos.

Esta situación obligó a la suspensión temporal de las obras entre el 13 de noviembre y el 23 de enero mientras se redactaba y aprobaba un proyecto modificado, con el visto bueno del Servicio de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca. A ello se han sumado los temporales de este invierno, que han dificultado los trabajos en el entorno portuario.

A pesar de ello, los suelos interiores están finalizados en su totalidad, igual que la reparación y consolidación de muros y la consolidación de bóvedas y reparación de losas de hormigón.

De cara a junio, se prevé completar al 100 por 100 la reconstrucción de los forjados y alcanzar aproximadamente el 50 por ciento de ejecución de los 'escars', incluyendo la obra marítima.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, acompañados por representantes del Ayuntamiento de Felanitx, han visitado las obras.