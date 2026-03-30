Finalizan las obras de mejora del pavimento de la plaza de las Columnas de Palma

Finalizan las obras de mejora del pavimento de la plaza de las Columnas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha finalizado los trabajos de reparación y mejora del pavimento en la plaza Francesc Garcia i Orell, situada en el barrio de Pere Garau, y conocida como plaza de las Columnas.

Las obras, ejecutadas en dos fases con el objetivo de minimizar al máximo las molestias al tráfico, se han completado en el plazo previsto y han supuesto una inversión aproximada de 65.000 euros.

La intervención ha consistido en la sustitución del anterior pavimento por asfalto, manteniendo el adoquín en la franja lateral. Esta solución se ha adoptado debido al deterioro que presentaba el firme anterior como consecuencia del paso continuado de vehículos pesados, especialmente en el tramo curvo de la rotonda.

Con esta actuación se mejora la comodidad y la seguridad de la circulación en este punto, dando respuesta a las demandas de los usuarios y contribuyendo a un mantenimiento más eficiente de la vía pública.