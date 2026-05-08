Finalizan las obras de reurbanización de la calle Aigua Dolça de Palma

Finalizan las obras de reurbanización de la calle Aigua Dolça. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha finalizado las obras de mejora y reurbanización de la calle Aigua Dolça, una actuación que ha supuesto una inversión total de 346.000 euros.

La teniente de alcalde del área, Belén Soto, acompañada por el coordinador general de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm, ha visitado este viernes la zona para comprobar el resultado de las actuaciones ejecutadas.

Los trabajos, enmarcados en el Plan Renove del barrio de El Terreno, han incluido la renovación y urbanización de la calle, con una inversión de 208.732 euros.

Entre las principales mejoras destacan la creación de nuevas aceras en los tramos donde no existían, la ejecución de nuevos pasos de peatones y la renovación del pavimento, actuaciones que permiten mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la renovación de un tramo del canal del torrente de Son Armadams situado en esta vía, con una inversión de 102.500 euros, a lo que se suma el asfaltado integral de la calle, con un coste adicional de 35.000 euros, y del alumbrado.

Estas actuaciones forman parte del Plan Renove de El Terreno, que ya ha permitido ejecutar otras mejoras en el barrio, como la remodelación de la plaza Gomila y la calle Schembri, o la recuperación de los jardines de la Quarentena, donde próximamente se implantará también un sistema de rampas y un ascensor para mejorar la accesibilidad del ámbito por valor de 550.000 euros.

A estos trabajos se suman otros ya completados como la mejora de las aceras en un tramo de la avenida Joan Miró o la renovación del alumbrado público del barrio con la implantación de tecnología LED.

Según han indicado, el Ayuntamiento prevé continuar impulsando nuevas actuaciones de mejora en el marco de dicho Plan Renove de la zona, entre las que destacan la remodelación de las calles Robert Graves, Pedrera y Polvorí, con una inversión prevista de dos millones de euros en los presupuestos de 2026.