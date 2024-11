Finalizan los trabajos de desinfección de quirófano y paritorio de Formentera

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha confirmado que este lunes han finalizado los trabajos de desinfección del quirófano y paritorio del Hospital de Formentera, clausurados tras detectarse niveles anómalos de microorganismos.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, este lunes se han tomado muestras y en dos días se conocerán los resultados preliminares.

En concreto, se ha revisado y desinfectado el sistema de climatización y el quirófano y paritorio para eliminar los microorganismos ambientales que superaban los umbrales aconsejados en un área quirúrgica que requiere de condiciones excepcionales de asepsia. Para garantizar la seguridad del paciente y como medida preventiva, tanto el quirófano, como el paritorio, permanecerán cerrados hasta asegurar las condiciones óptimas.

Tras conocerse los resultados preliminares, se reunirá de nuevo la Unidad de Control de Infecciones, el Servicio de Microbiología, la dirección médica y de enfermería y la subdirección de gestión del Hospital de Formentera para adoptar una decisión respecto a la recuperación de la actividad.

Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios la enfermera de Control de Infecciones del Área de Salud pitiusa, Catalina Serra. Según ha explicado, durante el fin de semana no se han producido traslados urgentes desde Formentera al Hospital Can Misses y se está finalizando la higienización de los espacios programada. Posteriormente, según lo previsto, se llevarán a cabo varios controles cuyos resultados determinarán los próximos pasos a dar.

Por el momento, no ha sido necesario trasladar a ningún paciente por algún proceso quirúrgico urgente ni por riesgo de parto. Asimismo, no habrá que reprogramar ninguna intervención más puesto que no hay operaciones programadas hasta la próxima semana.

Aunque el patógeno detectado es habitual en cualquier zona, en un quirófano hay que combatir su presencia, según ha insistido la enfermera. "Puede ser consecuencia de muchas cosas y por ello hemos ido a mirarlo todo: los climas, los filtros o tener más control de uniformes o calzado", ha explicado la enfermera.

Según ha reiterado, la seguridad del paciente "es vital", por lo que han tratado de minimizar riesgos.

CIERRE DE LOS ESPACIOS

La Unidad de Control de Infecciones, junto al Servicio de Microbiología, verificó la pasada semana valores de ciertos microorganismos en una densidad superior a los umbrales aconsejados.

El servicio de Control Microbiológico había realizado en octubre otro análisis ambiental en el área quirúrgica del Hospital de Formentera dando como resultado niveles aptos para la actividad quirúrgica.

Siguiendo las recomendaciones de la Unidad de Control de Infecciones del Área de Salud Pitiusa y del Servicio de Microbiología, la Gerencia adoptó la decisión de realizar una limpieza exhaustiva de los quirófanos y extremar las medidas preventivas habituales, tales como la circulación, el uso adecuado de calzado y vestuario.

También se activó con los servicios quirúrgicos del Hospital Can Misses la posible derivación de intervenciones quirúrgicas urgentes.