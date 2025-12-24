Firmado el nuevo convenio colectivo de los socorristas de Baleares

Archivo - Socorristas en una playa de Mijas - AYTO MIJAS - Archivo

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del sector de los socorristas de Baleares han firmado este miércoles el segundo convenio colectivo autonómico de vigilancia acuática y socorrismo.

Ha sido, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, en una reunión celebrada en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

El acuerdo, ha reivindicado el Govern, es fruto del diálogo social y regulará las condiciones laborales del sector durante los próximos cuatro años, es decir, del 1 de enero de 2026 al 31 diciembre 2029.

El acuerdo ha sido suscrito por las principales organizaciones representativas del sector. Por la parte empresarial, lo han firmado la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo (Salvib) y la Associació Empresarial Balear de Socorrisme (AEBS), y por la parte sindical, CCOO, UGT y CGT.

Este nuevo marco normativo nace con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y propocionar a las empresas "un entorno de estabilidad y seguridad jurídica" para el desarrollo de su actividad.

La mesa negociadora de este convenio se constituyó a principios de septiembre y, desde entonces, se han llevado numerosas reuniones. El Govern, a través de la Dirección general de Trabajo, ha estado trabajando durante este tiempo junto a las concesionarias para intentar propiciar la negociación.