El fiscal general del Estado apela en Palma a la "lealtad institucional": "No hay democracia si no existe ese respeto"

El nuevo teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar, pide "consenso" para mejorar la Justicia y reformar la Lecrim

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apelado este martes, desde Palma, a la "lealtad" y "confianza" entre instituciones porque "no hay democracia, no hay estado social, si no existe ese respeto".

Así se ha expresado García Ortiz durante la toma de posesión del nuevo teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar, en el Tribunal Superior de Justicia.

En su discurso, García Ortiz ha insistido en que los avances sociales en España se han construido sobre los valores democráticos de la Constitución. "De otra manera un sistema no funciona, un sistema en el que en lugar de desarrollar nuestras competencias las extendamos más allá del nombre que nos define", ha advertido, apostillando que "las costuras de la democracia son fortísimas y aguantarán todos los embates que vengan".

REFORMA DE LA LECRIM

Por otro lado, el fiscal general ha coincidido con el nuevo teniente fiscal balear en la necesidad de una reforma "irrenunciable" del modelo de justicia penal. Como ha recordado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del siglo XIX, es "un parcheado" que "permite sobrevivir con mucha dificultad", y debe "ganar en eficacia, rapidez y garantías".

Esta misma reivindicación la ha hecho también Salazar, quien a su vez ha solicitado a las fuerzas políticas un "consenso" por la mejora de la Justicia, empezando con un diagnóstico fiable de recuros materiales y personales.

En la toma de posesión, muy emocionado, Salazar ha compartido cómo llegó a Mallorca en el año 1988 con la expectativa de pasar sólo "uno o dos años", pero acabó enamorándose de la isla se ha quedado durante 36.