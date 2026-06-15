La fiscal general del Estado reivindica en Palma una defensa "firme y equilibrada" del interés público

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reivindicado este lunes en Palma una "defensa firme y equilibrada del interés público" por parte de la Fiscalía.

Así se ha expresado Peramato durante la toma de posesión del nuevo fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar, en el Tribunal Superior de Justicia.

"Estamos en un momento de transformación de la Fiscalía, que se nos exige más que nunca modernización, especialización, cohesión y una defensa firme y equilibrada del interés público", ha afirmado.